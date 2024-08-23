Кресси в гневе разбросал свои вещи по корту после поражения в финале квалификации US Open

Американский теннисист Максим Кресси проиграл британцу Яну Чоински в финале квалификации US Open.

Встреча длилась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (12:10) в пользу представителя Великобритании.

После окончания игры Кресси не смог сдержать свои эмоции и начал разбрасывать предметы снаряжения по корту.

Матчи основной сетки турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке пройдут с 26 августа по 8 сентября.