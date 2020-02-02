Красно-сине-белое море. Фанаты Джоковича окружили арену Australian Open

Фанаты Новака Джоковича готовятся к финалу Australian Open возле арены имени Рода Лейвера в Мельбурне. Большая толпа фанатов уселась на площади, обвязавшись флагами Сербии.

В решающем матче Новак Джокович встретится с австрийцем Домиником Тимом. 32-летний серб — семикратный победитель турнира и действующий обладатель трофея.