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Красно-сине-белое море. Фанаты Джоковича окружили арену Australian Open

11:42

Фанаты Новака Джоковича готовятся к финалу Australian Open возле арены имени Рода Лейвера в Мельбурне. Большая толпа фанатов уселась на площади, обвязавшись флагами Сербии.

В решающем матче Новак Джокович встретится с австрийцем Домиником Тимом. 32-летний серб — семикратный победитель турнира и действующий обладатель трофея.

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