Краинович не будет участвовать в турнире в Мельбурне в случае 14-дневного карантина

Сербский теннисист Филип Краинович сообщил, что не будет участвовать в турнире в Австралии, если необходимо будет отсидеть 14-дневный карантин.

«В Австралии строгие правила, но, если мне нужно будет находиться на карантине в течение 14 дней после прибытия в Мельбурн, я не поеду в Австралию. Мне сделали прививку, я сделал все, что в моих силах, чтобы защитить себя и окружающих меня людей, поэтому я действительно не вижу причин сидеть там 14 дней в комнате», — цитирует Краиновича Blic.

Теннисный турнир «Большого Шлема» в Мельбурне запланирован на 17 — 30 января 2022 года.