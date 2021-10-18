Краинович не будет участвовать в турнире в Мельбурне в случае 14-дневного карантина
Серб Краинович откажется от участия в турнире в Мельбурне в случае 14-дневного карантина
08:08
Сербский теннисист Филип Краинович сообщил, что не будет участвовать в турнире в Австралии, если необходимо будет отсидеть 14-дневный карантин.
«В Австралии строгие правила, но, если мне нужно будет находиться на карантине в течение 14 дней после прибытия в Мельбурн, я не поеду в Австралию. Мне сделали прививку, я сделал все, что в моих силах, чтобы защитить себя и окружающих меня людей, поэтому я действительно не вижу причин сидеть там 14 дней в комнате», — цитирует Краиновича Blic.
Теннисный турнир «Большого Шлема» в Мельбурне запланирован на 17 — 30 января 2022 года.
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