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Сегодня, 17:19

Котов в пяти сетах уступил Томпсону в первом круге Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Павел Котов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Павел Котов в первом круге Уимблдона уступил австралийцу Джордану Томпсону со счетом 7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 4 часа 10 минут. На счету 25-летнего россиянина 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круне Томпсон встретится с американцем Брэндоном Накасимой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Павел Котов (Россия) — 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария) — Чарльз Брум (Великобритания, WC) — 6:3, 7:5, 6:4

Уимблдон
Павел Котов
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