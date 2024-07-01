Котов в пяти сетах уступил Томпсону в первом круге Уимблдона
Российский теннисист Павел Котов в первом круге Уимблдона уступил австралийцу Джордану Томпсону со счетом 7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6.
Встреча продолжалась 4 часа 10 минут. На счету 25-летнего россиянина 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
Во втором круне Томпсон встретится с американцем Брэндоном Накасимой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Джордан Томпсон (Австралия) — Павел Котов (Россия) — 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария) — Чарльз Брум (Великобритания, WC) — 6:3, 7:5, 6:4
Новости