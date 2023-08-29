Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 01:03

Котов не смог пройти первый круг US Open

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Павел Котов в первом круге US Open уступил австралийцу Ринки Хиджикате со счетом 5:7, 7:5, 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 4 часа. На счету 24-летнего россиянина 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем круге 110-я ракетка мира встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Себастьян Корда (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия) — Ринки Хиджиката (Австралия, WC) — 5:7, 7:5, 3:6, 5:7

Тэйлор Фритц (США, 9) — Стив Джонсон (США, WC) — 6:2, 6:1, 6:2

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

US Open
Павел Котов
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Старт Джоковича и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 28 августа

Карацев обыграл Легечку и вышел во второй круг US Open
Новости
RSS RSS
Все новости