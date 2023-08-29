Котов не смог пройти первый круг US Open

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Российский теннисист Павел Котов в первом круге US Open уступил австралийцу Ринки Хиджикате со счетом 5:7, 7:5, 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 4 часа. На счету 24-летнего россиянина 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем круге 110-я ракетка мира встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Себастьян Корда (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия) — Ринки Хиджиката (Австралия, WC) — 5:7, 7:5, 3:6, 5:7

Тэйлор Фритц (США, 9) — Стив Джонсон (США, WC) — 6:2, 6:1, 6:2

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