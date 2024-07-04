Костюк обыграла Савилл во втором круге Уимблдона
Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла Дарью Савилл из Австралии в матче второго круга Уимблдона — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Встреча длилась 3 часа 10 минут.
В третьем круге Костюк сыграет с Мэдисон Кис (США, 12).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Марта Костюк (Украина, 18) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
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