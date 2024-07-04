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Сегодня, 16:19

Костюк обыграла Савилл во втором круге Уимблдона

Виктория Кравченко
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Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла Дарью Савилл из Австралии в матче второго круга Уимблдона — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Встреча длилась 3 часа 10 минут.

В третьем круге Костюк сыграет с Мэдисон Кис (США, 12).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина, 18) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

Уимблдон
Марта Костюк
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