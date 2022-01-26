Корне проиграла в четвертьфинале Australian Open

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз вышла в полуфинал турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла француженку Ализе Корне — 7:5, 6:1.

Следующим соперником Коллинз будет победительница матча Ига Свентек — Кайя Канепи.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:1