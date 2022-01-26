Корне проиграла в четвертьфинале Australian Open
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз вышла в полуфинал турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла француженку Ализе Корне — 7:5, 6:1.
Следующим соперником Коллинз будет победительница матча Ига Свентек — Кайя Канепи.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:1
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