Корне и Мартич победили Кудерметову и Остапенко в первом круге Уимблдона

Француженка Ализе Корне и хорватка Петра Мартич обыграли россиянку Веронику Кудерметову и латвийку Елену Остапенко в первом круге турнира "Большого шлема" Уимблдон в парном разряде - 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Ализе Корне/Петра Мартич (Франция/Хорватия) - Вероника Кудерметова/Елена Остапенко (Россия/Латвия, 14) - 4:6, 6:4, 6:3

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