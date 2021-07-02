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Корда сыграет с Хачановым в 1/8 финала Уимблдона

21:01
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Себастьян Корда из США вышел в 1/8 финала Уимблдона.

В третьем круге он обыграл Дэниэла Эванса из Великобритании со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

В следующем раунде Корда встретится с россиянином Кареном Хачановым, который в третьем круге обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 6:4).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Себастьян Корда (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 22) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

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