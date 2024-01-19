Корда — Рублев: видеообзор матча третьего круга Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Себастьяна Корду в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2024. Встреча прошла 19 января и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу спортсмена из России.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

Рублев 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. В активе Корды 17 эйсов и пять двойных ошибок. На подаче россиянина он не реализовал ни одного брейк-пойнта.