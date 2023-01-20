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Сегодня, 17:04

Корда — о матче с Медведевым: «Я потрясающе играл и выдал невероятный матч»

Алина Савинова
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Американский теннисист Себастьян Корда поделился эмоциями от победы над россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Это был невероятный матч. Я вроде как знал, что должен был сделать и придерживался своей стратегии, даже когда меня переполняли эмоции, но сейчас я в восторге. Я потрясающе играл и выдал невероятный матч», — приводит пресс-служба ATP слова Корды.

В 1/8 финала Australian Open Корда встретится с Хубертом Хуркачом из Польши, который ранее одолел канадца Дениса Шаповалова.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-korda-australian-open-2023-friday
Теннис
Даниил Медведев
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