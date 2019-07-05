Контавейт проиграла Муховой в третьем круге Уимблдона, Мартич прошла дальше

Эстонка Анетт Контавейт не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона, проиграв чешке Каролине Муховой – 6:7 (7:9), 3:6.
В параллельной встрече хорватка Петра Мартич в трех партиях взяла верх над Дэниэлл Коллинз из США – 6:4, 3:6, 6:4.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Мухова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония, 20) – 7:6 (9:7), 6:3
Петра Мартич (Хорватия, 24) – Дэниэлл Коллинз (США) – 6:4, 3:6, 6:4
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