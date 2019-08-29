Контавейт и Мертенс вышли в третий круг US Open
22:32
Эстонка Анетт Контавейт во втором круге US Open обыграла австралийку Айлу Томлянович — 4:6, 7:5, 6:2.
В параллельной встрече бельгийка Элисе Мертенс не испытала особых проблем в матче с Кристиной Плишковой — 6:2, 6:2.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анетт Контавейт (Эстония, 21) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 7:5, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:2
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