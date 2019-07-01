Контавейт и Каролина Плишкова вышли во второй круг Уимблдона

Эстонка Анетт Контавейт вышла во второй круг Уимблдона, обыграв американку Шелби Роджерс – 6:0, 3:6, 6:4.
В другом матче Каролина Плишкова, третья ракетка турнира, взяла верх над китаянкой Чжу Линь – 6:2, 7:6 (7:4).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония, 20) – Шелби Роджерс (США) – 6:0, 3:6, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Чжу Линь (Китай) – 6:2, 7:6(7:4)
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