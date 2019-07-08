Конта пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Представительница Великобритании Джоанна Конта вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче 4 круга она обыграла чешку Петру Квитову - 4:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

В четвертьфинале Конта сыграет против чешки Барборы Стрыцовой.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джоанна Конта (Великобритания, 19) - Петра Квитова (Чехия, 6) - 4:6, 6:2, 6:4