16:11 | Теннис — "Большой шлем"

Конта пробилась в четвертьфинал Roland Garros

0
Обсудить

Представительница Великобритании Джоанна Конта вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема" Roland Garros. В матче четвертого круга она обыграла Донну Векич из Хорватии - 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Следующей соперницей Конты станет победительница матча Слоан Стивенс (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Джоанна Конта (Великобритания, 26) - Донна Векич (Хорватия, 23) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/11/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ