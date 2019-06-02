Конта пробилась в четвертьфинал Roland Garros

Представительница Великобритании Джоанна Конта вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема" Roland Garros. В матче четвертого круга она обыграла Донну Векич из Хорватии - 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Следующей соперницей Конты станет победительница матча Слоан Стивенс (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джоанна Конта (Великобритания, 26) - Донна Векич (Хорватия, 23) - 6:2, 6:4