Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:27

Комесанья — о победе над Рублевым на Уимблдоне: «Все должно было кончиться иначе»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Франсиско Комесанья.
Фото Reuters

122-я ракетка мира аргентинец Франсиско Комесанья поделился впечатлениями от победы над россиянином Андреем Рублевым в первом круге Уимблдона-2024.

Встреча длилась 2 часа 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу представителя Аргентины.

«Все должно было кончиться иначе (смеется). Я невероятно рад. Впервые играл на Уимблдоне, всегда об этом мечтал. Даже не знаю, что сказать. Я счастлив», — сказал Комесанья в интервью на корте.

Для 23-летнего Комесаньи победа в этом матче стала первой в туре, первой в основной сетке турнира «Большо шлема» и первой над игроком из топ-10 рейтинга. Его следующим соперником на Уимблдонском турнире станет победитель пары Федерико Кория (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия).

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
0
Читайте также
Барбоза раскритиковал Роналду за слезы в матче против Словении
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Сальдо указал на значительное снижение активности ВСУ на херсонском направлении
Суд арестовал двух фигурантов по делу о похищении гражданина Италии в Москве
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 2 июля: Калинская, Самсонова и Аванесян прошли дальше, матч Потаповой
Свентек обыграла Кенин в первом круге Уимблдона
Рублев пустил себе кровь и вылетел с Уимблдона. Россиянин вновь пал жертвой негативных эмоций
Аванесян обыграла украинку Калинину и вышла во второй круг Уимблдона
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июля: Рублев проиграл, матч Сафиуллина
Калинская сыграет с Боузковой во втором круге Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аванесян обыграла украинку Калинину и вышла во второй круг Уимблдона

Свентек обыграла Кенин в первом круге Уимблдона

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости