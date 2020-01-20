Кольшрайбер обыграл Гирона на старте US Open

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер обыграл американца Маркоса Гирона (7:5, 6:1, 6:2) в первом раунде Australian Open. Матч продолжался один час и 57 минут.

В следующем раунде соперником немца станет грек Стефанос Циципас.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Маркос Гирон (США) — 7:5, 6:1, 6:2