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Сегодня, 14:31

Коллинз обыграла Свентек в двух сетах и вышла в финал Australian Open, где встретится с Барти

Иван Торопцев
Корреспондент
Дэниэлл Коллинз.
Фото Twitter

Американка Дэниэлл Коллинз вышла в финал Australian Open.

В полуфинале Коллинз обыграла Игу Свентек из Польши в двух сетах — 6:4, 6:1.

В финале Коллинз сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая ранее победила другую американку, Мэдисон Кис.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ига Свентек (Польша, 7) — 6:4, 6:1

Теннис
Australian Open
Ига Свентек
Эшли Барти
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