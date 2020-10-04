Коллинз обыграла Мугурусу в третьем раунде Roland Garros

Американская теннисистка Дэниэл Коллинз обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (7:5, 2:6, 6:4) в третьем раунде Roland Garros.

Матч продолжался два часа и 28 минут. В 1/8 финала соперницей Коллинз станет представительница Туниса Онс Жабер.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Дэниэлл Коллинз (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) — 7:5, 2:6, 6:4