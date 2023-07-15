Колхоф и Скупски впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Теннисист из Нидерландов Весли Колхоф и англичанин Нил Скупски выиграли Уимблдон-2023 в парном разряде.
В финале они обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Колхоф и Скупски впервые выиграли турнир «Большого шлема» в парном разряде.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Парный разряд
Финал
Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 1) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 15) — 6:4, 6:4
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