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Сегодня, 21:29

Колхоф и Скупски впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Теннисист из Нидерландов Весли Колхоф и англичанин Нил Скупски выиграли Уимблдон-2023 в парном разряде.

В финале они обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Колхоф и Скупски впервые выиграли турнир «Большого шлема» в парном разряде.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Парный разряд

Финал

Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 1) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 15) — 6:4, 6:4

Теннис
Уимблдон
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