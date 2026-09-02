Гауфф переиграла Сонмез и вышла во второй круг US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф переиграла Зейнеп Сонмез из Турции в первом круге турнира US Open — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 23 минуты. 22-летняя американка подала 5 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Во втором круге Гауфф сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Австралия) — Паула Бадоса (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 108 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Австрия, 24) — Дарья Семенистая (Латвия, LL) — 6:2, 6:2

Коко Гауфф (США) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 6:3, 6:4