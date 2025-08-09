Гауфф: «Я бы очень хотела увидеть, как американка и американец выиграют один и тот же турнир «Большого шлема»

Вторая ракетка мира Коко Гауфф рассказала о силе американского тенниса, подчеркнув его разнообразие.

«Мне нравится, что столько представителей нашей страны выступают на высоком уровне. И самое классное, что мы все очень разные: среди нас есть игроки смешанной расы, черные, белые, как у парней, так и девушек есть разные образцы для подражания в топ-10 или рядом с ним. В этом и сила Америки — в ее разнообразии», — приводит Sportskeeda слова Гауфф.

Также она призналась, что мечтает увидеть, как американка и американец одновременно победят на одном турнире «Большого шлема».

«Я бы очень хотела увидеть, как американка и американец выиграют один и тот же турнир «Большого шлема». Это было бы просто замечательно. На US Open у нас уже были оба в финале, так что, надеюсь, на Открытом чемпионате США-2025 случится чудо», — добавила спортсменка.

Открытый чемпионат США 2025 года пройдет в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.