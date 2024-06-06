Гауфф расплакалась после споров с судьей в полуфинале «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Коко Гауфф не сдержала эмоций во время спора с арбитром Орели Турт в матче с Игой Свентек (6:2, 6:4) в полуфинале «Ролан Гаррос».

Третья ракетка мира приняла мяч в аут на подаче Свентек. Гауфф объяснила это тем, что линейный закричал во время ее удара. Турт, тем не менее, встала на сторону польки.

После этого Гауфф расплакалась.

Гауфф: Он крикнул, а потом уже я отбила, я на тысячу процентов уверена.

Турт: Я считаю, это не повлияло на ваш удар.

Гауфф: Но я же остановила движение, не нанесла нормально удар! Вы серьезно? Он крикнул до того, как я нанесла удар. Может, сами его спросите?

Турт: Не буду.

Гауфф: Потому что вы неправы! У меня должно быть право закончить замах. Позор! Это полуфинал «Большого шлема», учите правила!