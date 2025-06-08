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8 июня 2025, 07:24

Гауфф — о победе над Соболенко в финале «Ролан Гаррос»: «До сих пор не могу подобрать слов»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала свою победу на Открытом чемпионате Франции в женском одиночном разряде.

7 июня 21-летняя американка в финале обыграла белоруску Арину Соболенко — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Вау. Это действительно очень много для меня значит. Чемпионка «Ролан Гаррос». Я упорно работала ради этого момента, чтобы он настал. Это безумие, спасибо тебе, боже, и спасибо всем. Я до сих пор в шоке и не могу подобрать слов, но все, что я сейчас могу сказать: спасибо и никогда не отказывайтесь от своей мечты», — написала Гауфф.

Коко Гауфф.Соболенко отдала все силы, но Гауфф была неудержима. Коко впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Гауфф впервые в карьере стала чемпионкой «Ролан Гаррос». Она выиграла второй турнир «Большого шлема» после победы на US Open-2023.

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Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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