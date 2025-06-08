Гауфф — о победе над Соболенко в финале «Ролан Гаррос»: «До сих пор не могу подобрать слов»

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала свою победу на Открытом чемпионате Франции в женском одиночном разряде.

7 июня 21-летняя американка в финале обыграла белоруску Арину Соболенко — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Вау. Это действительно очень много для меня значит. Чемпионка «Ролан Гаррос». Я упорно работала ради этого момента, чтобы он настал. Это безумие, спасибо тебе, боже, и спасибо всем. Я до сих пор в шоке и не могу подобрать слов, но все, что я сейчас могу сказать: спасибо и никогда не отказывайтесь от своей мечты», — написала Гауфф.

Гауфф впервые в карьере стала чемпионкой «Ролан Гаррос». Она выиграла второй турнир «Большого шлема» после победы на US Open-2023.