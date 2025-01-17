Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:33

Гауфф победила Фернандес и вышла в четвертый круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла канадку Лейлу Фернандес в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 17 минут.

В следующем круге американка встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 3) — Лейла Фернандес (Канада, 30) — 6:4, 6:2

Теннис
Australian Open
Читайте также
Пассажирским самолетам пришлось менять маршруты из-за падения обломков Starship
СМИ сообщили о крахе подготовленной во Франции бригады ВСУ «Анна Киевская»
Стали известны причины смерти 16-летнего вратаря на тренировке
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Захарова сравнила отказ США от покупки пожарных самолетов из РФ с детским поведением
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 17 января: победы Павлюченковой и Мирры Андреевой, вылет Шнайдер
Сизикова не смогла выйти во второй круг парного турнира Australian Open
Осака в третьем круге Australian Open матча против Бенчич снялась после первого сета
Australian Open-2025, расписание и результаты 17 января: победы Алькараса и Зверева, матч Джоковича в третьем круге и другие
Вероника Кудерметова вышла во второй круг парного турнира Australian Open
Мирра добралась до Соболенко. Нас ждет суперматч в Австралии!
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Australian Open-2025, расписание и результаты 17 января: победы Павлюченковой и Мирры Андреевой, вылет Шнайдер

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости