Гауфф победила Фернандес и вышла в четвертый круг Australian Open
Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла канадку Лейлу Фернандес в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 17 минут.
В следующем круге американка встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Коко Гауфф (США, 3) — Лейла Фернандес (Канада, 30) — 6:4, 6:2
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