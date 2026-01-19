Рахимова уступила Гауфф в первом круге Australian Open

Представляющая Узбекистан теннисистка Камилла Рахимова проиграла Коко Гауфф в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2:6, 3:6.

21-летняя американка (третья ракетка мира) сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-поинтов. Ее 24-летняя соперница (93-й номер мирового рейтинга) выполнила 1 эйс, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-поинтов.

Во втором круге Гауфф сыграет с сербкой Ольгой Данилович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Коко Гауфф (США, 3) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:2, 6:3