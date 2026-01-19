Рахимова уступила Гауфф в первом круге Australian Open
Представляющая Узбекистан теннисистка Камилла Рахимова проиграла Коко Гауфф в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2:6, 3:6.
21-летняя американка (третья ракетка мира) сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-поинтов. Ее 24-летняя соперница (93-й номер мирового рейтинга) выполнила 1 эйс, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-поинтов.
Во втором круге Гауфф сыграет с сербкой Ольгой Данилович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 74 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Коко Гауфф (США, 3) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:2, 6:3
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