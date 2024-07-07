Вторая ракетка мира Гауфф уступила Наварро в четвертом круге Уимблдона

Американка Коко Гауфф проиграла соотечественнице Эмме Наварро в четвертом круге Уимблдона — 4:6, 3:6.

Матч длился 1 час 15 минут. 2-я ракетка мира Гауфф за игру сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. У 17-й ракетки мира Наварро — 3 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

23-летняя Наварро впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». За выход в полуфинал травяного «мейджора» она сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эмма Наварро (США, 17) — Коко Гауфф (США, 2) — 6:4, 6:3