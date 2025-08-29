Гауфф переиграла Векич и вышла в третий круг US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф выиграла у хорватки Донны Векич во втором круге US Open — 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился 1 час 40 минут. 21-летняя американка подала 2 раза навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 6). Следующей соперницей Гауфф будет Магдалена Фрех из Польши. Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг Коко Гауфф (США, 3) — Донна Векич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:2