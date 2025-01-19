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Сегодня, 07:44

Гауфф вышла в четвертьфинал Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла швейцарку Белинду Бенчич в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии — 5:7, 6:2, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 29 минут.

В четвертьфинале турнира Гауфф встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 3) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 5:7, 6:2, 6:1

Теннис
Australian Open
Кори Гауфф
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