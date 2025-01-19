Гауфф вышла в четвертьфинал Australian Open
Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла швейцарку Белинду Бенчич в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии — 5:7, 6:2, 6:1.
Игра продолжалась 2 часа 29 минут.
В четвертьфинале турнира Гауфф встретится с испанкой Паулой Бадосой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Коко Гауфф (США, 3) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 5:7, 6:2, 6:1
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