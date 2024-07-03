Гауфф вышла в третий круг Уимблдона
Американка Коко Гауфф обыграла румынку Анку Тодони во втором круге Уимблдона — 6:2, 6:1.
Матч длился 1 час 7 минут.
Вторая ракетка мира вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Клара Бюрель (Франция) — Сонай Картал (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 2) — Анка Алексия Тодони (Румыния, Q) — 6:2, 6:1
Источник: Сетка Уимблдона
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