Гауфф вышла в третий круг Уимблдона

Американка Коко Гауфф обыграла румынку Анку Тодони во втором круге Уимблдона — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 7 минут.

Вторая ракетка мира вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Клара Бюрель (Франция) — Сонай Картал (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 2) — Анка Алексия Тодони (Румыния, Q) — 6:2, 6:1