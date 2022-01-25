Киз победила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз в четвертьфинале Australian Open победила Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

В полуфинале Киз сыграет с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Джессика Пегула (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мэдисон Кис (США) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — 6:3, 6:2