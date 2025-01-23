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Сегодня, 17:12

Кис побила рекорд турниров «Большого Шлема» по разрыву между двумя первыми финалами

Сергей Ярошенко
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Мэдисон Кис обыграла вторую ракетку мира Игу Свентек ( 5:7, 6:1, 7:6 (10:8)) и вышла в финал Australian Open-2025.

Американка второй раз в своей карьере стала финалисткой турнира «Большого шлема». В 2017 она вышла в финал US Open, где уступила соотечественнице Слоан Стивенс (3:6, 0:6).

Таким образом, Кис стала теннисисткой с самым долгим разрывом между двумя первыми финалами в турнирах «Большого Шлема» в одиночном разряде в Открытой эре — восемь лет . Предыдущий рекорд принадлежал француженке Амели Моресмо (семь лет) и был установлен в 2006 году.

В финале Australian Open-2025 29-летняя Кис сыграет против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Теннис
Australian Open
Ига Свентек
Мэдисон Кис
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