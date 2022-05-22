Кирстя и Осорио вышли во второй круг Roland Garros
Румынская теннисистка Сорана Кирстя вышла во второй круг Roland Garros.
В первом круге румынка победила немку Татьяну Марию в двух сетах — 6:3, 6:3. Во втором круге Кирстя встретится с победителем матча Слоан Стивенс (США) — Юлия Нимайер (Германия, Q).
В параллельном матче колумбийка Камила Осорио обыграла француженку Армони Тан — 6:4, 6:3.
Во втором круге Осорио предстоит матч против победителя пары Диан Парри (Франция) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Сорана Кирстя (Румыния, 26) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:3
Камила Осорио (Колумбия) — Армони Тан (Франция, WC) — 6:4, 6:3
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