Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:54

Кирстя и Осорио вышли во второй круг Roland Garros

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Румынская теннисистка Сорана Кирстя вышла во второй круг Roland Garros.

В первом круге румынка победила немку Татьяну Марию в двух сетах — 6:3, 6:3. Во втором круге Кирстя встретится с победителем матча Слоан Стивенс (США) — Юлия Нимайер (Германия, Q).

В параллельном матче колумбийка Камила Осорио обыграла француженку Армони Тан — 6:4, 6:3.

Во втором круге Осорио предстоит матч против победителя пары Диан Парри (Франция) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния, 26) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:3

Камила Осорио (Колумбия) — Армони Тан (Франция, WC) — 6:4, 6:3

Теннис
Roland Garros
Сорана Кирстя
0
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев оценил перспективы Карлоса Алькараса на Roland Garros
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости