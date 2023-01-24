Кирьос заявил, что у него нет страха ни перед одним игроком

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, есть ли теннисист, встреча с которым вызывает у него тревогу.

«Боюсь ли я определенных матчей? У меня нет страха ни перед одним игроком. Я обыгрывал их всех в значительной степени», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Перед Australian Open стало известно, что в колене 27-летнего австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. 23 января теннисист сообщил, что операция прошла успешно.