Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:01

Кирьос заявил, что у него нет страха ни перед одним игроком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, есть ли теннисист, встреча с которым вызывает у него тревогу.

«Боюсь ли я определенных матчей? У меня нет страха ни перед одним игроком. Я обыгрывал их всех в значительной степени», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Перед Australian Open стало известно, что в колене 27-летнего австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. 23 января теннисист сообщил, что операция прошла успешно.

Теннис
Ник Кирьос
0
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский оценил шансы Хачанова против Циципаса в полуфинале Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости