Кирьос в пяти сетах победил Умбера и вышел в третий круг Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос во втором круге Australian Open обыграл француза Уго Умбера со счетом 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. Австралиец сделал 30 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и взял 3 из 9 брейк-пойнтов.

В третьем круге Кирьос встретится с третьей ракеткой мира Домиником Тимом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия) — Уго Умбер (Франция, 29) — 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4