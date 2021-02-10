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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Кирьос в пяти сетах победил Умбера и вышел в третий круг Australian Open

15:24
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Австралийский теннисист Ник Кирьос во втором круге Australian Open обыграл француза Уго Умбера со счетом 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. Австралиец сделал 30 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и взял 3 из 9 брейк-пойнтов.

В третьем круге Кирьос встретится с третьей ракеткой мира Домиником Тимом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия) — Уго Умбер (Франция, 29) — 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4

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