Кирьос в пяти сетах победил Умбера и вышел в третий круг Australian Open
15:24
Австралийский теннисист Ник Кирьос во втором круге Australian Open обыграл француза Уго Умбера со счетом 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. Австралиец сделал 30 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и взял 3 из 9 брейк-пойнтов.
В третьем круге Кирьос встретится с третьей ракеткой мира Домиником Тимом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Ник Кирьос (Австралия) — Уго Умбер (Франция, 29) — 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4
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