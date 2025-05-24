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24 мая 2025, 17:45

Кирьос снялся с «Ролан Гаррос-2025»

Австралиец Ник Кирьос отказался от участия в «Ролан Гаррос-2025», пишет The Sun.

Планировалось, что Кирьос сыграет на «Ролан Гаррос» впервые за почти восемь лет в мужском парном разряде вместе с соотечественником Джорданом Томпсоном.

30-летний спортсмен снялся с турнира менее чем через две недели после того, как стало известно о его участии в «Ролан Гаррос».

В последние годы Кирьоса преследовали травмы, и его перерывы в участии в соревнованиях вызвали предположения о том, что он скоро завершит карьеру.

Планируется, что Кирьос выступит на «Ролан Гаррос-2025» в качестве комментатора.

Австралиец сейчас занимает 636-е место в рейтинге ATP.

Матчи парного турнира «Ролан Гаррос-2025» пройдут с 28 мая по 7 июня.

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Теннис
Ролан Гаррос
Ник Кирьос
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