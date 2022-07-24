Кирьос рассказал о своем отношении к Джоковичу, Надалю и Федереру

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своем отношении к Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру.

«Чтобы выигрывать турниры, нужно быть очень умными. Думаю, теперь я отношусь к Джоковичу, Федереру и Надалю с немного большим уважением. Проиграть титул на турнире «Большого шлема» можно за один день, а завоевать за один день не получится. Это очень долгий процесс. У вас должны быть определённые умственные способности, чтобы продолжать делать одно и тоже снова, и снова в течение двух недель на высоком уровне», — цитирует Кирьоса We love tennis.

В финале «Уимблдона» 2022 года Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.