Кирьос раскритиковал Джоковича и девушку Томича накануне Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал первую ракетку мира Новака Джоковича и девушку Бернарда Томича, которым не нравятся карантинные ограничения в Австралии.

«Джокович просто тупой. К Томичу у меня претензий нет, но, кажется, у него подруга вообще недалекая», — написал Кирьос в Twitter.

Ранее Джокович потребовал ослабить карантинные ограничения в Мельбурне, а девушка Томича жаловалась в соцсетях на ужасную еду и постоянное пребывание в четырех стенах.

Напомним, что Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин. По требованию австралийских властей, все спортсмены обязаны отсидеть 14-дневный карантин перед началом турнира.

Djokovic is a tool. I don't mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes ??? https://t.co/MMgeriH2GJ