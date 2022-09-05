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5 сентября, 06:05

Кирьос о победе над Медведевым: «Потрясающий матч. Даниил — действующий чемпион, на нем огромное давление»

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над первой ракеткой мира Даниилом Медведевым в четвертом круге US Open (7:6, 3:6, 6:3, 6:2).

«Это был потрясающий матч. Даниил — действующий чемпион, на нем огромное давление. Но я очень хорошо сыграл, вообще последние месяцы играю великолепно. Каждый день я стараюсь работать, прогрессировать с каждой тренировкой. Раньше я бы каждый вечер куда-нибудь ходил, а сейчас ложусь спать. У меня отличная девушка, она мне помогает. И команда. Я не хочу их подводить. Мы уже четыре месяца в дороге, все оставили дома семьи. Это последняя остановка перед возвращением в Австралию, и я хочу показать максимум.

Надеюсь, смогу дойти до конца. Но я не заглядываю дальше одного матча. Конечно, Уимблдон придал мне уверенности. И проиграть финал было очень больно. Хачанов — отличный игрок, у нас с ним были сложные битвы. И я об этом пока даже не думаю, у меня завтра пара с красавчиком Танаси Коккинакисом», — сказал Кирьос после матча.

В четвертьфинале 25-я ракетка мира встретится с россиянином Кареном Хачановым.

US Open
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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