Кирьос получил предупреждение за непотребную лексику

Австралийский теннисист Ник Кирьос в рамках третьего круга Уимблдона играет против грека Стефаноса Циципаса.

По ходу второго сета австралиец получил предупреждение за непотребную лексику. Причем сразу после этого он сделал решающий брейк и взял сет, сравняв счет в матче — 1-1.

Ранее Кирьос уже попадал в скандал по ходу Уимблдона-2022. Теннисист, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, пожаловался судье на вышке на расистские оскорбления со стороны зрителей по ходу матча первого круга Уимблдона, в котором его соперником был британец Пол Джаб.