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Сегодня, 21:35

Кирьос получил предупреждение за непотребную лексику

Иван Шитик
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос в рамках третьего круга Уимблдона играет против грека Стефаноса Циципаса.

По ходу второго сета австралиец получил предупреждение за непотребную лексику. Причем сразу после этого он сделал решающий брейк и взял сет, сравняв счет в матче — 1-1.

Ранее Кирьос уже попадал в скандал по ходу Уимблдона-2022. Теннисист, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, пожаловался судье на вышке на расистские оскорбления со стороны зрителей по ходу матча первого круга Уимблдона, в котором его соперником был британец Пол Джаб.

Wimbledon
Ник Кирьос
Стефанос Циципас
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