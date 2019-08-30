Кирьос оценил Рублева перед матчем на US Open

Австралиец Ник Кирьос в преддверии матча третьего круга Us Open против россиянина Андрея Рублева оценил своего будущего соперника.

— Он очень хороший теннисист, молодой и бесстрашный, — цитируеттКирьоса официальный сайт турнира. — Последние пару недель он отлично выступает. Он победил Роджера. Он силен с обеих сторон. Думаю, впереди его ждет большое будущее.

Однако мне некогда много думать о нем. У меня впереди еще матч в паре. Однажды я уже играл с Рублевым в Москве. Было очень тяжело. Поэтому и в этот раз будет непросто.