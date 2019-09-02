Кирьос назвал любимую теннисистку. Это россиянка
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Австралиец Ник Кирьос, проигравший россиянину Андрею Рублеву в матче третьего круга US Open рассказал о своем отношении к Анне Калинской. В паре с Юлией Путинцевой она пробилась в третий раунд парного разряда US Open.
— Это моя любимая теннисистка, — приводятся слова Кирьоса в Twitter Блэр Хенли. Ник посетил матч Калинской.
Ранее Кирьос уже проявлял симпатию к Калинской.
Nick Kyrgios est en couple avec Anna Kalinskaya ? #HomeOfTennis #USOpen pic.twitter.com/2pguCkRLVH— Adrien ?? (@AdrienTsonga7) August 28, 2019
Кирьос бросил стул на корт и отказался продолжать матч на турнире в Риме
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