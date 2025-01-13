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Сегодня, 15:55

Кирьос намекнул на скорое завершение карьеры после поражения в первом круге Australian Open

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что вряд ли когда-либо еще примет участие в Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде.

В первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне Кирьос проиграл британцу Джейкобу Фернли со счетом 6:7 (3:7), 3:6, 6:7 (2:7).

«Это было нечто особенное. Я знал, что еще буду играть в паре, а сегодня наслаждался всеми моментами. Это было безумие. Но если быть реалистом, то я не могу представить, что еще когда-либо сыграю здесь матч в одиночном разряде», — приводит пресс-служба АТР слова Кирьоса.

Спортсмен отметил, что его все еще беспокоят травмы, из-за чего он не может показывать свой лучший теннис. По словам Кирьоса, он не хочет быть тем, кого постоянно обыгрывают, однако австралиец верит, что в этом году у него еще получится проявить себя.

Кирьос вернулся в тур спустя полтора года. В сезоне-2023 он провел только один матч в турнире в Штутгарте, где потерпел поражение, а в 2024-м ни разу не выходил на корт в официальных соревнованиях, продолжая восстанавливаться после травмы колена и запястья.

Теннис
Australian Open
Ник Кирьос
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