Кирьос и Коккинакис вышли в финал Australian Open в парном разряде
Австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис вышли в финал Australian Open в мужском парном разряде.
В полуфинале спортсмены обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса — 7:6 (7:4), 6:4.
В финале Кирьос и Коккинакис встретятся с другой австралийской парой, Мэттью Эбден/Макс Перселл. Эбден и Перселл в полуфинале победили американца Раджива Рама и британца Джо Сэлисбери — 6:3, 7:6 (11:9).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Полуфинал
Танаси Коккинакис/Ник Кирьос (Австралия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 3) — 7:6 (7:4), 6:4
Мэттью Эбден/Макс Перселл (Австралия) — Раджив Рам/Джо Сэлисбери (США/Великобритания, 2) — 6:3, 7:6 (11:9)