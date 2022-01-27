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Сегодня, 08:58

Кирьос и Коккинакис вышли в финал Australian Open в парном разряде

Иван Торопцев
Корреспондент

Австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис вышли в финал Australian Open в мужском парном разряде.

В полуфинале спортсмены обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса — 7:6 (7:4), 6:4.

В финале Кирьос и Коккинакис встретятся с другой австралийской парой, Мэттью Эбден/Макс Перселл. Эбден и Перселл в полуфинале победили американца Раджива Рама и британца Джо Сэлисбери — 6:3, 7:6 (11:9).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Полуфинал

Танаси Коккинакис/Ник Кирьос (Австралия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 3) — 7:6 (7:4), 6:4

Мэттью Эбден/Макс Перселл (Австралия) — Раджив Рам/Джо Сэлисбери (США/Великобритания, 2) — 6:3, 7:6 (11:9)

Теннис
Australian Open
Ник Кирьос
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