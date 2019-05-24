Кирьос cнялся с Roland Garros

Австралиец Ник Кирьос cнялся с Открытого чемпионата Франции. Причина данного решения не называется. В матче первого круга он должен был сыграть с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

Недавно Кирьос во время онлайн-трансляции в Инстаграме сказал, что "Ролан Гаррос" - это настоящий отстой по сравнению с Уимблдоном.

Во время матча второго круга турнира в Риме против норвежца Каспера Рууда Кирьос эмоционально отреагировал на вынесенное судьей предупреждение. Австралийский теннисист сломал ракетку и выбросил на корт стул, после чего ушел.

После этого Кирьос был оштрафован на 20 тысяч евро, а также лишен призовых и очков.