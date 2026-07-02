Кириян Жаке и Александр Бублик сыграют во втором круге Уимблдона-2026 2 июля

Французский теннисист Кириян Жаке и представитель Казахстана Александр Бублик сыграют во втором круге Уимблдона-2026 в четверг, 2 июля. Начало — после 19.00 по московскому времени.

Кириян Жаке — Александр Бублик : прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

25-летний Жаке занимает 139-е место в рейтинге ATP. 29-летний Бублик — 11-я ракетка мира.

В первом круге «мейджора» в Лондоне француз победил литовца Вилюса Гаубаса в пяти сетах — 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. Кириян пробился в основную сетку турнира «Большого шлема» через квалификацию. Казахстанский теннисист стартовал на Уимблдоне-2026 с победы над австралийцем Танаси Коккинакисом — 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.

Уимблдон-2026 пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.