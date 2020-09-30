Кики Бертенс после победы над Эррани покинула корт в инвалидном кресле

Бельгийка Кики Бертенс не смогла сама покинуть корт после победы над Сарой Эррани во втором круге Roland Garros. Пятая ракетка турнира после завершения решающего третьего сета (7-6 (7:5), 3-6, 9-7) упала на корт и не могла встать.

В результате ее эвакуировали в инвалидном кресле при помощи команды медиков.

У Бертенс и Эррани в третьем сете были судороги.

После игры Эррани отказалась поздравлять соперницу и выругалась в ее сторону.