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Кики Бертенс после победы над Эррани покинула корт в инвалидном кресле

17:14
Кики Бертенс после матча с Сарой Эррани. Фото L'Equipe
Кики Бертенс после матча с Сарой Эррани. Фото L'Equipe
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Бельгийка Кики Бертенс не смогла сама покинуть корт после победы над Сарой Эррани во втором круге Roland Garros. Пятая ракетка турнира после завершения решающего третьего сета (7-6 (7:5), 3-6, 9-7) упала на корт и не могла встать.

В результате ее эвакуировали в инвалидном кресле при помощи команды медиков.

У Бертенс и Эррани в третьем сете были судороги.

После игры Эррани отказалась поздравлять соперницу и выругалась в ее сторону.

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