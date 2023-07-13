Киченок и Павич выиграли Уимблдон в миксте

Украинка Людмила Киченок и хорват Мате Павич выиграли Уимблдон-2023 в миксте.

В финале они обыграли китаянку Сюй Ифань и бельгийца Йорана Влигена со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут.

Павич во второй раз выиграл Уимблдон и в четвертый раз турнир «Большого шлема» (1-Австралия, 1-США, 2-Уимблдон) в парном разряде. Для Киченок это первый в карьере мэйджор.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Финал

Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 7) — Сюй Ифань/Йоран Влиген (Китай/Бельгия) — 6:4, 6:7 (9:11), 6:3