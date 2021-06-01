Кэйтлин Уивер поддержала Осаку, снявшуюся с «Ролан Гаррос»

Трехкратный призер чемпионатов мира в танцах на льду Кэйтлин Уивер написала пост в своем Twitter, поддерживающий вторую ракетку мира Наоми Осаку.

«Спортсмены должны иметь возможность отправить представителя от своего имени — независимо от того, в чем дело. Наоми Осака снова поднимает планку», — написала Уивер.

Вчера Осака снялась с «Ролан Гаррос», после того как объявила медиа-бойкот и не вышла общаться с журналистами. Наоми объяснила протест переживанием психологических проблем, но организаторы все равно оштрафовали спортсменку, а позже турниры «Большого шлема» выпустили заявление, сообщающее, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация.

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