Кэйтлин Уивер поддержала Осаку, снявшуюся с «Ролан Гаррос»
Трехкратный призер чемпионатов мира в танцах на льду Кэйтлин Уивер написала пост в своем Twitter, поддерживающий вторую ракетку мира Наоми Осаку.
«Спортсмены должны иметь возможность отправить представителя от своего имени — независимо от того, в чем дело. Наоми Осака снова поднимает планку», — написала Уивер.
Вчера Осака снялась с «Ролан Гаррос», после того как объявила медиа-бойкот и не вышла общаться с журналистами. Наоми объяснила протест переживанием психологических проблем, но организаторы все равно оштрафовали спортсменку, а позже турниры «Большого шлема» выпустили заявление, сообщающее, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация.
Лучшая теннисистка мира готова говорить о расизме, но не о своей игре. Самый дурацкий бойкот в истории спорта
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю