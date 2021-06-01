Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Кэйтлин Уивер поддержала Осаку, снявшуюся с «Ролан Гаррос»

13:23
Теги:

Трехкратный призер чемпионатов мира в танцах на льду Кэйтлин Уивер написала пост в своем Twitter, поддерживающий вторую ракетку мира Наоми Осаку.

«Спортсмены должны иметь возможность отправить представителя от своего имени — независимо от того, в чем дело. Наоми Осака снова поднимает планку», — написала Уивер.

Вчера Осака снялась с «Ролан Гаррос», после того как объявила медиа-бойкот и не вышла общаться с журналистами. Наоми объяснила протест переживанием психологических проблем, но организаторы все равно оштрафовали спортсменку, а позже турниры «Большого шлема» выпустили заявление, сообщающее, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация.

Лучшая теннисистка мира готова говорить о расизме, но не о своей игре. Самый дурацкий бойкот в истории спорта

Читайте также

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020
С каким диагнозом госпитализировали Марину Федункив
Студентка заявила о похищении и изнасиловании в Петербурге
В США предрекли Байдену поражение на саммите с Путиным

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд